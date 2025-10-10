Путин ответил на угрозы Зеленского «Томагавками»: российский лидер усмотрел в заявлениях понт

Владимир Путин прокомментировал угрозы Владимира Зеленского нанести удар по России крылатыми ракетами «Томагавки». Российский лидер охарактеризовал эти заявления как показные и не имеющие реальной силы. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению президента России, в подобных угрозах присутствует элемент понта, рассчитанного на внешний эффект. Ранее украинский лидер заявлял о возможности получения высокоточного ракетного оружия большой дальности для атак по территории РФ, включая символические цели в Москве.

Американские «Томагавки» обладают значительной разрушительной силой и способны поражать объекты на расстоянии до 2500 километров. Однако, как подчеркнул Путин, сами по себе заявления о таком оружии не меняют оперативную обстановку.

Эксперты полагают, что эта реакция демонстрирует уверенность Кремля в надежности системы противовоздушной обороны и скептическое отношение к риторике Киева.

Ранее Путин пообещал анонс нового оружия в ближайшее время.