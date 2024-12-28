Путин подписал закон о наказании добровольцев за преступления против военной службы

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, по которому в отношении добровольцев будут применяться наказания за преступления, совершенные против военной службы. Данные об этом уже выложены на официальном портале правовой информации.

Теперь на людей, которые добровольно поступили на военную службу, будут действовать законы, по которым их смогут наказать. Их смогут судить за неисполнение приказа, дезертирство и самовольное оставление места службы, а также насилие в отношении начальства и многое другое.

Также усилена ответственность за вооруженный мятеж. Нижняя планка за такой поступок теперь находится в районе 15 лет лишения свободы. Лицам, осужденным по данной статье, запрещено условно-досрочное освобождение из мест заключения. Максимальное наказание составляет 20 лет колонии.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон, по которому действия медиков, которые оказывают помощь, перестают подпадать под действие «оказания услуг». Это во многом декриминализирует их деятельность, поскольку уголовные дела в отношении медиков чаще всего возбуждаются именно по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности.