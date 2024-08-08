Путин подписал закон о возможности признания нежелательными организации с госучастием

Президент России Владимир Путин подписал закон, который допускает признание нежелательными в РФ организации, учредителями которых выступают официальные иностранные государственные органы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее на территории России закон позволял признавать нежелательными только неправительственные зарубежные организации.

Теперь признать нежелательной можно любую иностранную организацию, если будет установлено, что ее деятельность представляет угрозу конституционному строю и безопасности России.

На такие организации будут распространяться все ограничения, принятые для нежелательных НПО.

Ранее Владимир Путин выразил надежду, что главы регионов окажут помощь Курской области, которая подверглась атаке ВСУ.