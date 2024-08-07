Президент РФ надеется, что главы регионов поддержат Курскую область

Главы других регионов поддержат подвергшуюся атакам ВСУ Курскую область, надеется президент России Владимир Путин. Об этом сообщило РИА Новости.

Вчера Курская область подверглась неоднократным налетам украинских войск. Утром были атакованы российские позиции около границы, затем была отражена попытка диверсии на территории РФ.

СКР возбудил несколько уголовных дел по факту атак на гражданскую инфраструктуру населенных пунктов Курской области, чтобы установить обстоятельства произошедшего и причастных к этому лиц. В регионе также были отменены все массовые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Путин поручил первому вице-премьеру России Денису Мантурову контролировать ситуацию в Курской области.