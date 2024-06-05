В Германии назвали, по каким территориям России разрешат бить украинцам

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал о том, каким образом Германия разрешит Киеву наносить удары по российским территориям. Об этом в среду, 5 июня, пишет РИА Новости .

По данным издания, отражать атаки немецким оружием украинцам будет позволено только в конкретном районе – на тех территориях России, которые расположены вблизи Харьковской области. Писториус резюмировал тем, что такое решение канцлера ограничивает применение вооружений для атак.

Ранее и Штаты разрешили украинцам использовать американское оружие, назвав это «контрбатарейной борьбой по целям в России, которые угрожают Харькову». Также в этом случае действует и запрет на применение ракет ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.