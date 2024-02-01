Демилитаризованная зона на территории Украины должна быть выстроена так, чтобы обеспечить безопасность для городов РФ. Соответствующее заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе своей встречи с доверенными лицами.

Путин подчеркнул, что демилитаризованная зона должна находиться на достаточном расстоянии от российской территории для того, чтобы гарантировать безопасность граждан. Он также указал, что подразумевает дальнобойное вооружение, которым пользуется руководство Украины для того, чтобы обстреливать мирные города России.

Президент заявил, что ВС РФ будут отодвигать данную линию как можно дальше от важных населенных пунктов своей страны. По словам главы государства, в данный момент армия «этим и занимается». Он подчеркнул, что это является главным мотивом российской армии – защита родной страны и сограждан.

Ранее украинское руководство заявило союзникам о тройном превосходстве российской стороны в вопросе снарядов.