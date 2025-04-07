Путин заинтересовался названием программы «Шаттл» для перелетов между Москвой и Петербургом

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с Сергеем Александровским, генеральным директором «Аэрофлота», заинтересовался программой авиаперелетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщило РИА Новости.

Глава авиакомпании рассказал о том, как его организации удалось наладить авиасообщение между двумя крупнейшими городами России. Российский лидер задавал уточняющие вопросы.

«Шаттл» как работает? Почему вдруг «Шаттлом» называете?» — спрашивал он.

По утверждению Александровского, самолеты между Москвой и Петербургом летают каждые 15 минут. Несмотря на это, загрузка рейсов остается стабильно высокой, она летом доходит до 94-95%. Вдобавок, программа помогла задействовать лайнеры Sukhoi Superjet, их налет в результате увеличился на 50%.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ о запрете на размещение рекламы на тех ресурсах, которые признаны нежелательными в РФ. В этот же список входят ресурсы, доступ к которым ограничен согласно законодательству.