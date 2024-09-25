Путин раскрыл условие, при котором Россия применит ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин на заседании постоянного совещания Совбеза по ядерному сдерживанию поднял вопрос о применении соответствующего оружия против врагов. Он назвал условие, при котором Россия может рассмотреть ядерный удар. Слова главы государства передает РИА Новости.

Владимир Путин в ходе совещания отметил, что Россия обладает мощным ядерным оружием и даже вправе рассмотреть вопрос о его применении, если враги начнут массированно атаковать территории страны. Речь про военно-воздушные силы, направленные против РФ.

По словам Путина, такой сценарий с применением ядерного оружия рассмотрят, если массированные удары по России подтвердятся.

«Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», — отметил Владимир Владимирович.

Кроме того, президент подчеркнул, что аналогичная атака на Белоруссию также послужит поводом для рассмотрения серьезного ядерного ответа. Страны-участники конфликта, даже если они неядерные, будут считаться соучастниками агрессора.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал пересмотреть условия по применению ядерки».