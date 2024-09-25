Президент Путин выступил за пересмотр условий использования ядерного оружия

Президент Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию выступил с инициативой внести некоторые уточнения, касающиеся возможности применения Россией ядерного оружия. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин сообщил, что следует актуализировать действующую доктрину, регламентирующую возможность использование ядерного оружия Россией, если страна находится под угрозой.

Как заявил президент, проявление агрессии со стороны неядерного государства при участии ядерного, следует интерпретировать как их организованное нападение на РФ. Кроме того, Москва оставляет за собой право использования подобного вида вооружения при нападении, в том числе, если противная сторона с обычным оружием создает для нашей страны угрозу критического уровня.

Ранее сообщалось о том, что в настоящее время ядерные силы России пребывают в полной боевой готовности. Об этом руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью одному из арабских СМИ и добавил, что никто не хочет использовать оружие подобного типа.