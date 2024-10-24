По заявлению президента Владимира Путина на пресс-конференции, состоявшейся по итогам саммита БРИКС в Казани, некоторые подразделения ВСУ оказались заблокированы на территории Курской области, передает РИА Новости.

Лидер России отметил, что в окруженных украинских силах, вторгшихся в Курскую область, находится примерно две тысячи военнослужащих.

В настоящее время предпринимаются попытки их разблокировать как с внешней стороны, так и изнутри, но пока эти действия не увенчались успехом.

Путин также сообщил, что российская армия начала операции по уничтожению этих вражеских подразделений.

Кроме того, по данным президента, за последний месяц украинские войска понесли потери в Курской области, составившие около 26 тысяч человек, включая санитарные и безвозвратные потери.

Что касается успешности действий российских военных, то, как отметил глава государства, они уверенно продвигаются на всех фронтах и достигают успехов на различных участках линии соприкосновения.

Ранее на Западе заявили о наступлении ВС России по всей линии фронта. В настоящее время ВСУ находятся в сложной ситуации в Селидово, где существует вероятность повторения сценария, подобного случившемуся в Угледаре, который уже был сдан.