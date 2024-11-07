В Курской области российская ФАБ-3000 уничтожила крупный подземный объект

Российские летчики с помощью «грозы ВСУ» — авиабомбы ФАБ-3000 нанесли мощный удар по объектам на территории Курской области, ликвидировав сразу несколько целей на площади почти 1 квадратный километр.

Об этом сообщает SHOT. По предварительной информации, под ударом оказался подземный командный пункт Вооружённых сил Украины, а также склад боеприпасов и несколько боевых бронированных машин (ББМ). Число уничтоженного личного состава пока уточняется.

ФАБ-3000 — это авиабомба фугасного типа весом 3 тонны, одна из самых мощных в арсенале российской авиации. Она предназначена для уничтожения укреплённых объектов, таких как подземные бункеры, мосты и крупные оборонительные сооружения, благодаря своей разрушительной силе и способности пробивать массивные конструкции.

Ранее стало известно о том, что в Авдеевке обнаружили тайный схрон ВСУ с западными оружием и медикаментами.