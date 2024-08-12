Путин собрал совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах

Президент РФ Владимир Путин проводит оперативное совещание по ситуации в приграничных с Украиной регионах страны.

«Главная задача стоит перед Министерством обороны — выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», — заявил лидер государства.

Путин отметил, что атакой на Курскую область Киев попытался улучшить свои переговорные позиции. Кроме того, украинские власти этой акцией хотят остановить российское наступление по всей линии боевого соприкосновения.

Президент предупредил, что режим Зеленского продолжит попытки дестабилизации ситуации в приграничных регионах, например, в Брянской области, где на данный момент положение стабильное.

Путин выразил уверенность, что противник получит достойный ответ, а все цели СВО будут достигнуты.

Ранее сообщалось, что в нападении на Курскую область участвует 80-я бригада ВСУ, отметившаяся расстрелом российских военнопленных в Макеевке в 2022 году.