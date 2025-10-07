Путин: Стратегическая инициатива полностью в руках ВС РФ, противник отступает

Российские вооруженные силы прочно удерживают стратегическую инициативу по всей линии боевого соприкосновения, что вынуждает противника отступать. Констатировал президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Владимир Путин подтвердил, что российская армия полностью контролирует оперативную обстановку в зоне специальной военной операции. По его словам, Вооруженные силы РФ диктуют ход боевых действий, а украинские подразделения вынуждены отходить на новых участках фронта.

В военной теории удержание стратегической инициативы позволяет определять характер и темп боевых действий, вынуждая противоположную сторону реагировать. Это означает контроль над временем, местом и масштабом проводимых операций. Данная оценка ситуации прозвучала на фоне сообщений о продвижении российских подразделений в ряде тактических направлений.

