От тигров до календаря со студентками: названы самые необычные подарки Путину в день рождения

Фото: [ Заседание Госсовета РФ по вопросу «О стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ до 2030 г. с прогнозом на период до 2035 г.»/Медиасток.рф ]

Владимир Путин отметил 73-й день рождения в рабочем режиме, однако график президента все же скорректировали для проведения телефонных переговоров с иностранными коллегами, пишет KP.RU. Как сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, к обеду в Кремль поступило около 30-40 поздравлений, включая телеграммы от лидера КНДР и китайского руководства.

Телефонные переговоры заняли у президента несколько часов. С поздравлениями обратились президент Белоруссии Александр Лукашенко, назвавший Путина политиком с «исключительной преданностью Родине», а также лидеры Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Турции. Премьер-министр Индии Нарендра Моди подтвердил готовность принять российского лидера с визитом в декабре.

Особую категорию поздравлений составили обращения с передовой от военнослужащих, включая бойца с позывным Путин. Традиционно Кремль не раскрывает подарки текущего года, однако за 23 года у президента сформировалась уникальная коллекция даров.

Как вспоминает «Комсомолка», в 2002 году президент Молдавии Владимир Воронин преподнес хрустального крокодила как символ непреклонности. В 2008 году анонимный даритель вручил уссурийского тигренка, отправленного в геленджикский сафари-парк. Студентки МГУ и вовсе в 2010 году создали провокационный календарь с дерзкими подписями.

«Студентки МГУ в 2010 году подарили календарь на 2011 год… где сами предстали в весьма соблазнительных образах с дерзкими подписями: «Всем бы такого мужчину», «Леса потушили, а я все еще горю», — пишет КП.

На 65-летие в 2017 году Сильвио Берлускони подарил пододеяльник с изображением себя и Путина, а туркменский лидер — алабая по кличке Верный.

В 2019 году мэр Цхинвала переименовал улицы в честь президента, а боксеры преподнесли перчатку с бриллиантами.

В 2022 году Лукашенко вручил трактор ручной сборки, а Эмомали Рахмон — фруктовые пирамиды, позже переданные в детдома Петербурга.

