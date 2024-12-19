Путин: украинские диверсанты задумываются о проведении терактов в странах ЕС

Службы безопасности сообщили, что в Словакии были задержаны диверсанты с картами расположения объектов газовой энергетики, как заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, передает РИА Новости.

Путин отметил, что намерен запросить информацию у коллег по партнерским каналам связи для уточнения данных от спецслужб.

Президент добавил, что, судя по всему, украинские диверсанты начали задумываться о проведении терактов и на территории европейских стран.

«Повторяю еще раз, кормятся с руки, клюют с руки, и уже перешли к попыткам проведения терактов на территории Европы. Но это их выбор» — добавил он.

Ранее сообщалось, что двух украинских диверсантов ликвидировали во время перестрелки на блокпосту в Запорожской области.