Путин уведомил о начале патрулирования Черного моря самолетами с ракетами «Кинжал»

Владимир Путин сообщил, что по его поручению самолеты МиГ-31, оснащенные ракетами «Кинжал», будут постоянно патрулировать акваторию Черного моря. Об этом российский президент сказал на пресс-конференции в Пекине во время саммита «Один пояс – один путь».

Он пояснил, что его поручение не является угрозой.

Президент России напомнил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» способны поражать цели на расстоянии 1000 км.

Путин отметил, что передача Вашингтоном Украине баллистических ракет ATACMS не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения.

В КНР 17 октября начался форум «Один пояс – один путь», на котором представители 130 стран и 30 организаций, в том числе президент РФ Владимир Путин, по традиции примут важные решения. О чем договорится в Пекине российский лидер и какую пользу от форума извлечет Москва – в материале «Подмосковье сегодня».