ВС России нанесли поражение ВСУ в районе четырех сел в Курской области
Минобороны: ВСУ потерпели поражение в Курской области в районе четырех сел
Фото: [pxhere.com]
Неприятельским войскам было нанесено существенное поражение в Курской области в районе четырех населенных пунктов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По утверждению военных, подразделения из группировки войск «Север» предприняли решительные наступательные действия.
«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — указано в микроблоге.
Авиация и артиллеристы также нанесли ряд чувствительных ударов по противнику как в Курской области, так и на сопредельной с ней украинской территории.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области был окончательно уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Он и без того работал всего на 10% своей мощи из-за повреждений. Новый удар его окончательно добил.