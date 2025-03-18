Неприятельским войскам было нанесено существенное поражение в Курской области в районе четырех населенных пунктов. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, подразделения из группировки войск «Север» предприняли решительные наступательные действия.

«Нанесено поражение формированиям механизированной, двух десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты и двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня», — указано в микроблоге.

Авиация и артиллеристы также нанесли ряд чувствительных ударов по противнику как в Курской области, так и на сопредельной с ней украинской территории.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области был окончательно уничтожен нефтеперерабатывающий завод. Он и без того работал всего на 10% своей мощи из-за повреждений. Новый удар его окончательно добил.