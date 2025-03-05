Путин высказался о мошенничестве с помощью телефонов и Сети в РФ

В России мошенничество с использованием телефонных звонков, а также интернета, приобрело совершенно недопустимый размер. Так считает президент РФ Владимир Путин. Его слова привел ТАСС.

Российский лидер сообщил, что ситуация с мошенничествами, которые проводятся с помощью средств связи, уже является очень острой.

«Ущерб для граждан, а значит и для государства, со стороны телефонных и интернет-мошенников приобрел просто недопустимые размеры, очень большие», — указал он.

Президент призвал к очень быстрым действиям. По его утверждению, алгоритм противодействия мошенникам уже выработан, теперь необходимо его ввести в оборот. По мере того, как все решения в этой сфере будут реализовываться, надо вносить в них корректировку с учетом анализа ситуации.

Ранее Путин призвал правоохранителей к более интенсивной борьбе с нелегальной миграцией. По его утверждению, государственная концепция в сфере миграционной политики должна быть принята еще в этом году. На первое место в такой политике должна выйти безопасность общества и граждан, а также сохранение культурной идентичности россиян.