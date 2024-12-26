Путин высказался о возможности завершения конфликта на Украине в 2025 году

Россия намерена продолжить спецоперацию в 2025 году и добиться всех поставленных целей. Об этом 26 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами в Ленобласти. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства обещал продолжение поддержки военных России в следующем году. По его словам, РФ будет достигать поставленных целей и отстаивать свои интересы и в 2025-м в рамках спецоперации. При этом на вопрос о вероятности завершения конфликта на Украине Владимир Владимирович ответил известной пословицей.

«Вашими устами да мед пить» (Если бы все было так, как вы говорите — прим.ред.), — ответил президент.

Кроме того, в 2025 году Россия намерена добиваться и больших целей в сфере экономики, военной и социальной безопасности и многого другого. Что касается СВО, то президент подчеркнул, что получает информацию об обстановке на линии соприкосновения на постоянной основе, особенно, если там происходят важные события.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин отметил экономический рост в России, несмотря на наложенные Западом санкции.