Путин высоко оценил эффективность новой системы «Орешник» в боевых условиях

Российский президент Владимир Путин сообщил, что новейшая ракетная система «Орешник» прекрасно зарекомендовала себя. Такое заявление президента привел ТАСС.

По словам Путина, сейчас промышленность начинает разворачивать серийный выпуск комплекса средней дальности «Орешник».

«Очень хорошо себя зарекомендовал в боевых условиях», — указал глава российского государства.

Ранее генерал Попов заявил, что создание аналогов российского гиперзвукового комплекса «Орешник» займет у других стран не менее 3–5 лет. По словам эксперта, существующие технологии не позволяют повторить ключевые особенности российского оружия. Главная сложность для потенциальных конкурентов — управление ракетой на гиперзвуковых скоростях. По этой причине существующие разработки США, Китая и других стран, по мнению военного, пока не позволяют преодолеть проблему управления на таких скоростях. Даже при наличии аналогичных проектов их эффективность будет значительно ниже.