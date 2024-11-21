Путин заявил об отсутствии средств противодействия новейшему российскому оружию

Средств противодействия российском оружию (такому как ракеты «Орешник») на данный момент нет. Об этом в своем обращении к гражданам заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

По словам президента страны, такие ракеты, как «Орешник», не могут быть перехвачены даже самымии современными средствами ПВО. «Орешник» же атакует цели со скоростью примерно в 2,5 – 3 километра в секунду.

Такие ракеты не могут перехватить даже самые современные системы ПРО в Европе, это исключено, заявил президент.

Ранее Владимир Путин назвал ошибкой решение США еще в 2019 году разрушить договор о ракетах средней и меньшей дальности между Штатами и РФ.