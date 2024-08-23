Путину доложили о захвате заложников в ИК-19

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что начальник ФСИН доложил ему о ситуации в волгоградской колонии №19, где произошел захват заложников.

На проходящем заседании Совбеза глава государства также заслушает доклады глав МВД и Росгвардии Владимира Колокольцева и Виктора Золотова, а также директора ФСБ Александра Бортникова.

Сегодня, 23 августа, четверо заключенных захватили заложников в ИК-19 в Суровикино Волгоградской области. Сообщалось, что один сотрудник колонии убит, несколько пострадали. Проводится операция по освобождению заложников.

Устроившие бунт заключенные являются гражданами Узбекистана и Таджикистана. Они требуют предоставить им самолет и $2 млн.