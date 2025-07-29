Силы ПВО сбили за ночь 74 украинских БПЛА над регионами России

Российская противовоздушная оборона в ночь на вторник, 29 июля, перехватила над территорией 74 дрона неприятеля. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

На протяжении всей ночи на 29 июля украинская армия не оставляла попыток атаковать объекты на территории России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали военные.

Более половины, 43 беспилотника, были сбиты в Брянской области. Еще 22 перехватили над Ростовской областью. Шесть дронов уничтожили над Калужской областью. Два БПЛА нейтрализовали над Смоленской областью, над Ленинградской областью был перехвачен один летательный аппарат.

Ранее уже сообщалось, что в результате атаки дронов на Ростовскую область погиб водитель автомобиля в Сальске. В одном из частных домов в этом же городе по улице Социалистической повреждена крыша и выбиты стекла. Также произошло возгорание на железнодорожной станции. Пассажирский поезд пришлось отводить на безопасное расстояние.