ПВО Минобороны уничтожены шесть беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что были сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону города. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

В связи с опасностью нападения беспилотных летательных аппаратов противника в аэропортах Москвы — Домодедово и Жуковский — временно приостановлено воздушное сообщение с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом информирует Федеральное агентство воздушного транспорта.

Аэропорты в настоящее время не осуществляют ни прибытие, ни отправление воздушных судов.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник угодил в ЖК «Облака Сити» в Энгельсе Саратовской области. Жильцы сообщили о возгорании в одной из квартир.