ПВО насбивала за ночь под Брянском уже 59 украинских БПЛА

В ночь на вторник, 9 сентября, ВСУ совершена одна из самых массированных атак на территорию Брянской области с воздуха. Как написал в своем аккаунте в соцсетях губернатор региона Александр Богомаз, силами региональной ПВО сбиты 59 украинских беспилотников.

Как уточнил губернатор, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. В настоящее время в местах падения работают экстренные службы.

«ПВО перехватила и уничтожила 59 вражеских БПЛА самолетного типа», — сообщил Богомаз.

Напомним, к этой минуте число атаковавших Подмосковье в ночь на вторник, 9 сентября, дронов ВСУ составило семь БПЛА. Ранее Собянин сообщил, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.