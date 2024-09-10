Собянин: атаковавшие Москву четыре дрона ВСУ сбиты в районе Подольска

Еще четыре беспилотных летательных аппарата ликвидированы силами ПВО в городском округе Подольск в Московской области, сообщил в своем официальном Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.

С его слов, обошлось без пострадавших. В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты региональных экстренных служб.

«В Подольском городском округе ПВО Минобороны сбито еще четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал мэр.

Таким образом, к этой минуте число атаковавших Подмосковье сегодня ночью дронов ВСУ составило семь БПЛА. Ранее Собянин сообщил, что в подмосковных Люберцах был сбит летевший атаковать Москву вражеский беспилотник. Кроме того, два дрона сбили в Раменском городском округе Подмосковья. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений на земле. На месте падения вражеского дрона работают подмосковные экстренные службы.