ПВО отбила атаку беспилотников в двух районах Ростовской области

ВСУ пытались атаковать объекты в двух районах Ростовской области, но противовоздушная оборона успешно отразила все удары. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава этого региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, налет беспилотников был произведен на Миллеровский и Кашаровский районы Ростовской области.

«Никто из людей не пострадал. В одном частном доме в Миллерово выбиты стекла, поврежден забор», — указал он.

Слюсарь добавил, что информация о повреждениях зданий еще будет уточняться.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего, 15 беспилотников, было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА.