ПВО отбила налет беспилотников на шесть районов Ростовской области

В ночь на субботу, 8 ноября, в Ростовской области силами противовоздушной обороны была отражена атака вражеских беспилотнкиов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, на Ростовскую область ночью была проведена попытка массированного нанесения удара дронами.

«Силы ПВО отразили воздушную атаку, уничтожив и подавив БПЛА в Чертковском, Каменском, Шолоховском, Белокалитвинском, Мясниковском и Куйбышевском районах», — указал он.

Слюсарь добавил, что никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле и возможных разрушениях сейчас уточняется.

За сутки до этого Минобороны сообщало об 11 сбитых беспилотниках, их уничтожили в ночь на 7 ноября. Больше всего БПЛА, пять единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.