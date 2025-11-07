Силы ПВО уничтожили за ночь 11 украинских беспилотников

На протяжении ночи на пятницу, 7 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 11 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над территорией Республики Крым было уничтожено пять беспилотников. Над Брянской областью сбили три БПЛА. Два дрона перехватили в Курской области. Еще один удалось нейтрализовать в Калужской области.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 6 ноября над российской территорией было сбито 75 беспилотников. Больше всего дронов, 49 единиц, перехватили над Волгоградской областью.