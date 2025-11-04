ПВО отбила очередную атаку беспилотников ВСУ на Белгородскую область

В течение утра и первой половины дня вторника, 4 ноября, украинская армия продолжала пытаться бить своими беспилотниками, в то же время противовоздушная оборона противодействовала этому. Такое заявление сделали в своем телеграм-канале представители Министерства обороны.

По словам военных, ПВО вела отражение атак ВСУ на территорию России.

«С 8.00 мск до 14.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Все дроны были сбиты над территорией Белгородской области.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении последних суток над российской территорией было сбито 204 украинских беспилотника. Помимо этого, были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.