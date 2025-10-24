ПВО отбила воздушную атаку ВСУ на десять районов Ростовской области

На протяжении последней ночи украинская армия устроила очередной массированный налет на Ростовскую область. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь.

По утверждению губернатора, ВСУ пытались прошедшей ночью наносить удары по десяти районам.

«Силы и средства ПВО отразили массированную воздушную атаку, уничтожив и перехватив БПЛА в Таганроге, Новошахтинске, Красносулинском, Мясниковском, Каменском, Зимовниковском, Тарасовском, Миллеровском, Куйбышевском и Шолоховском районах», — указал он.

Слюсарь добавил, что при этом никто не пострадал. На местах падения БПЛА возникли несколько пожаров, которые были оперативно потушены представителями экстренных служб. В Новошахтинске оказались обесточены детсад, техникум, и ряд многоквартирных домов. В результате без электроэнергии остались порядка полутора тысяч человек.

Ранее уже сообщалось об отражении атак беспилотников на Ростовскую область в ночь на 24 октября. Очевидцы, жители городов Таганрог, Каменск-Шахтинский и Чертковского района, сообщили, что слышали от пяти до семи взрывов. В небе наблюдались яркие вспышки, а также был слышен звук работающего двигателя.