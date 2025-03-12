ПВО отражает атаку беспилотников ВСУ на Брянскую область

В ночь на 12 марта Вооруженные силы Украины с помощью БПЛА пытаются атаковать Брянскую область. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор региона Александр Богомаз.

Он обратился к землякам с просьбой соблюдать необходимые меры безопасности, пока наши защитники стоят на страже родины, успешно выявляют и нейтрализуют воздушные цели.

В ночь с 10 на 11 марта ВСУ совершили крупнейшую террористическую атаку на Россию. По данным Минобороны, силы ПВО сбили над территорией РФ 337 беспилотников. Удалось отбить самую массированную атаку украинских дронов на Москву.

Ранее стало известно о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Домодедово.