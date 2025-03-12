Стало известно о состоянии пострадавшей при атаке БПЛА в Домодедово

43-летнюю женщину, пострадавшую при атаке БПЛА в частном секторе в Домодедово в Московской области, перевели в НМИЦ хирургии имени Вишневского. Состояние пациентки удалось стабилизировать. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Напомним, пострадавшая была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Сначала сообщалось, что женщина находится в реанимации.

Сейчас она находится в НМИЦ хирургии имени Вишневского, где будет проходить дальнейшее лечение.

Ранее сообщалось о том, что в ночь с 10 на 11 марта беспилотники массово атаковали Москву и Подмосковье. В результате налета погибли три человека, также сообщалось о 18 пострадавших, среди них трое детей.