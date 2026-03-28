ПВО отразила атаку дрона в направлении столицы
Собянин: экстренные службы выехали к месту падения обломков беспилотника
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram -канале, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.
По информации мэра, воздушная цель была уничтожена средствами ПВО Министерство обороны Российской Федерации еще на подлете к столице.
После ликвидации беспилотника к месту падения его фрагментов направили сотрудников экстренных служб, которые занимаются обследованием территории и необходимыми оперативными мероприятиями.
Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Ленобластью более 20 дронов ВСУ.