ПВО отразила атаку дрона в направлении столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram -канале, что силы противовоздушной обороны пресекли попытку атаки беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

По информации мэра, воздушная цель была уничтожена средствами ПВО Министерство обороны Российской Федерации еще на подлете к столице.

После ликвидации беспилотника к месту падения его фрагментов направили сотрудников экстренных служб, которые занимаются обследованием территории и необходимыми оперативными мероприятиями.

Ранее сообщалось, что силы ПВО уничтожили над Ленобластью более 20 дронов ВСУ.