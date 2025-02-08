ПВО отразила атаку дронов ВСУ на нефтеперегонную станцию под Волгоградом
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В ночь на 8 февраля силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе Волгоградской области. Об этом стало известно из заявления главы региона Андрея Бочарова.
По информации, предоставленной главой региона, в результате падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов никто не получил травм, а на земле не было зафиксировано повреждений.
«Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ на территории Волгоградской области была отражена атака БПЛА на нефтеперегонную станцию в Кумылженском районе», — сообщил Бочаров.
Он сообщил, что возгорания на нефтеперерабатывающем предприятии не произошло. В данный момент на объекте работают экстренные службы региона.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 7 февраля была опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области.