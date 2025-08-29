ПВО отразила масштабную атаку беспилотников на российские регионы с полуночи

С полуночи до 6:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили 54 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом в телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

Наибольшее количество целей было нейтрализовано над территорией Брянской области (18 единиц) и Республики Крым (10 единиц).

Еще девять БПЛА сбито над акваторией Черного моря, восемь — над Тверской областью, по два — над Орловской, Рязанской и Тульской областями, по одному — над Курской, Калужской и Новгородской областями.

Воздушные атаки участились в ночное время, когда видимость снижена, однако российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность. Минобороны отмечает, что все цели были своевременно отражены, повреждения инфраструктуры и жертвы отсутствуют.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев после атаки БПЛА по региону обратился к жителям региона.