ПВО отразило очередную атаку вражеских беспилотников на Москву

По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно предотвратили новую попытку нападения на город с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на участке, где были обнаружены обломки двух сбитых дронов, работают сотрудники оперативных служб, проводя необходимые мероприятия.