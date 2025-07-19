ПВО отразило очередную атаку вражеских беспилотников на Москву
Собянин: в Москве успешно нейтрализовали два вражеских дрона
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По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, системы противовоздушной обороны Министерства обороны успешно предотвратили новую попытку нападения на город с использованием вражеских беспилотных летательных аппаратов. В настоящее время на участке, где были обнаружены обломки двух сбитых дронов, работают сотрудники оперативных служб, проводя необходимые мероприятия.
Информацию об инциденте оперативно предоставил градоначальник, подчеркнув эффективность работы ПВО в обеспечении безопасности столичного региона. Соответствующие службы проводят анализ обломков для установления типа аппаратов и маршрута их следования.
Ранее, 19 июля, Собянин сообщал, что силы ПВО сбили третий вражеский БПЛА, летевший на Москву за полчаса.