ПВО перехватила 12 беспилотников ВСУ за четыре часа

Противовоздушная оборона нейтрализовала над российской территорией за вторую половину дня среды, 1 октября, 12 украинских БПЛА. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия продолжила попытки наносить удары по объектам на территории России.

«С 13.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Семь дронов были перехвачены над территорией Брянской области. Еще четыре сбили над Курской областью. Над Белгородской областью уничтожили один БПЛА.

Ранее Минобороны рассказало о 20 сбитых дронах неприятеля. Все они были сбиты в ночь на 1 октября. Больше всего БПЛА, по восемь единиц, перехватили над Ростовской и Белгородской областями.