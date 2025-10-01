Российская ПВО сбила за ночь 20 украинских беспилотников

На протяжении ночи на среду, 1 октября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 20 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия активно пыталась наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Белгородской и Ростовской областями было уничтожено по восемь беспилотников. Над территорией Саратовской области сбили три БПЛА. Еще один дрон перехватили в Воронежской области.

За сутки до этого Минобороны сообщило о 81 сбитом БПЛА противника, они были перехвачены в ночь на 30 сентября. Больше всего беспилотников, 26 единиц, сбили в Воронежской области.