На протяжении ночи на понедельник, 21 июля, противовоздушной обороне удалось перехватить над российской территорией 74 украинских беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

На протяжении ночи было нейтрализовано 74 дрона над территорией России. Больше всего аппаратов, 23 единицы, было перехвачено в Московском регионе.

«В том числе 15 БПЛА, летевших на Москву», — уточнили военные.

Над Курской областью удалось сбить 14 беспилотников, еще 12 нейтрализовали над Ростовской областью. По 10 беспилотных летательных аппаратов перехватили над Брянской и Калужской областями. Над Липецкой областью уничтожили один дрон ВСУ.

Ранее уже сообщалось, что на протяжении последней ночи в Тульской области удалось перехватить четыре БПЛА. При этом не было отмечено ни пострадавших людей, ни повреждений зданий либо инфраструктуры. Такое заявление сделал глава региона Дмитрий Миляев.