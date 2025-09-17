ПВО перехватила беспилотники над тремя районами Ростовской области

В трех районах Ростовской области были перехвачены украинские дроны. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, ВСУ в ночь на среду, 17 сентября, продолжили попытки наносить удары по Ростовской области.

«Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Чертковском, Куйбышевском и Дубовском районе. Последствий на земле не зафиксировано», — указал он.

Слюсарь добавил, что никто из людей не пострадал.

Ранее сообщалось, что расчеты сил ПВО уничтожили за 1,5 часа пять БПЛА над тремя регионами РФ. Это произошло вечером 16 сентября. Дроны были выявлены и сбиты над территориями Ростовской, Белгородской и Воронежской областей.