ПВО перехватила четыре беспилотника ВСУ над тремя регионами РФ

Во второй половине дня вторника, 14 октября, противовоздушная оборона нейтрализовала четыре БПЛА противника над российской территорией. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, украинская армия продолжила попытки наносить удары по территории России.

«С 13:00 до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

При этом два беспилотника были перехвачены над территорией Республики Крым. Над Белгородской и Курской областями сбили по одному беспилотнику.

Ранее Минобороны сообщило о 103 сбитых беспилотниках в ночь на 13 октября. Больше всего БПЛА, 40 единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.