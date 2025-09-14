ПВО перехватила днем 14 сентября в Белгородской области шесть беспилотников ВСУ

В течение дня воскресенья, 14 сентября, над Белгородской областью было перехвачено шесть неприятельских беспилотников. Об этом сообщили в своем официальном телеграм-канале представители Министерства обороны.

14 сентября украинская армия не оставила попытки наносить удары по российской территории, но получила достойный отпор со стороны ПВО.

«С 12.00 до 16.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Все эти беспилотники были нейтрализованы в Белгородской области.

Ранее сообщалось, что беспилотник атаковал промышленный объект в Губахе — районном центре на востоке Пермского края. По сведениям, полученным от главы региона, пострадавших нет и предприятие продолжает работу в штатном режиме.