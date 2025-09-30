ПВО перехватила два украинских беспилотника

На протяжении дня вторника, 30 сентября, ПВО перехватила два неприятельских беспилотника над двумя регионами России. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, 30 сентября украинская армия продолжила попытки налетов на российские регионы.

«В период с 11:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Один беспилотник был сбит над территорией Белгородской области, второй нейтрализовали над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 30 сентября над российской территорией был ликвидирован 81 беспилотник ВСУ. Над Воронежской областью нейтрализовано 26 аппаратов. Над Волгоградской областью перехвачено семь целей.