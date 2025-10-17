ПВО перехватила еще четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями
Минобороны: над Курской и Белгородской областями сбито по два БПЛА
Противовоздушная оборона нейтрализовала днем 17 октября четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.
По словам военных, украинская армия пыталась нанести новые удары по объектам, расположенным на российской территории.
«С 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.
Над Белгородской областью было сбито два беспилотника. Столько же уничтожили над Курской областью.
Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 октября над российской территорией был сбит 61 БПЛА противника. При этом больше всего беспилотников, 28 единиц, было уничтожено над Республикой Крым.