ПВО перехватила еще четыре беспилотника над Курской и Белгородской областями

Противовоздушная оборона нейтрализовала днем 17 октября четыре вражеских беспилотника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия пыталась нанести новые удары по объектам, расположенным на российской территории.

«С 11:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Белгородской областью было сбито два беспилотника. Столько же уничтожили над Курской областью.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 17 октября над российской территорией был сбит 61 БПЛА противника. При этом больше всего беспилотников, 28 единиц, было уничтожено над Республикой Крым.