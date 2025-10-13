ПВО перехватила еще два беспилотника над Белгородской областью и Крымом

Украинская армия в первой половине дня понедельника, 13 октября, продолжила попытки наносить удары по российской территории. Противовоздушная оборона перехватила два БПЛА противника, об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, беспилотники были нейтрализованы над территориями Республики Крым и Белгородской области.

«В период с 8:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

До этого Минобороны сообщило о 103 сбитых украинских БПЛА. Все они были уничтожены в ночь на 13 октября. Больше всего дронов, 40 единиц, перехватили над Крымом.