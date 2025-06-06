ПВО перехватила еще один украинский беспилотник на подлете к Москве

Системы противовоздушной обороны перехватили еще один беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Москву. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр российской столицы Сергей Собянин.

Украинская армия продолжает попытки наносить террористические удары по Москве и Подмосковью. Этому успешно противостоят дежурные средства противовоздушной обороны.

«Уничтожен беспилотник, атаковавший Московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — указал градоначальник.

Менее чем за полчаса до этого Собянин сообщал, что всего за пять минут ПВО перехватила сразу три БПЛА, которые пытались прорваться по направлению к Москве.