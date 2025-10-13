ПВО перехватила еще семь украинских БПЛА над Белгородской областью
Минобороны: над Белгородской областью нейтрализовано семь украинских БПЛА
Во второй половине дня понедельника, 13 октября, над территорией Белгородской области было ликвидировано семь беспилотников ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.
По утверждению военных, ВСУ предприняли новые попытки атаковать объекты на российской территории.
«В период с 14:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области», — указали они.
До этого Минобороны сообщило о 103 сбитых украинских БПЛА. Все они были уничтожены в ночь на 13 октября. Больше всего дронов, 40 единиц, перехватили над Крымом.