ПВО перехватила над морем под Севастополем два украинских беспилотника

Украинская армия попыталась провести террористическую атаку Севастополя, но российская ПВО четко отреагировала на угрозу и сбила два вражеских дрона. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Прошедшей ночью на 29 августа ВСУ попытались атаковать Севастополь, выпустив по нему беспилотные летательные аппараты. Дежурные средства противовоздушной обороны были начеку и вовремя заметили угрозу.

«Военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, уже сбито два БПЛА над акваторией моря», — указал Развожаев в своем микроблоге.

По его утверждению, все экстренные службы были тут же приведены к полной готовности. По данным губернатора, ни одному гражданскому объекту в городе не был причинен какой-либо ущерб.

Ранее ФСБ сообщила, что в Севастополе были задержаны два агента украинских спецслужб. В их задачи входили шпионаж и диверсии на территории Крыма.