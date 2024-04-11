ПВО перехватила ночью два беспилотника над Мордовией

Глава Республики Мордовия Артем Здунов сообщил подробности первой атаки на регион при помощи беспилотных летательных аппаратов. Два дрона удалось перехватить. Он заявил об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его утверждению, два беспилотника самолетного типа были нейтрализованы над территорией республики. При этом никто не пострадал, сейчас на месте падения обломков дронов работают представители экстренных служб. Это первая подобная атака на Мордовию с момента начала специальной операции, поскольку от украинской территории до региона насчитывается свыше пятисот километров.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки над территорией России было нейтрализовано 12 украинских беспилотников. Их также перехватывали над Тамбовской, Курской, Брянской, Белгородской и Липецкой областями.